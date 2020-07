Portugal esteve representado no circuito Montearagon por Fábio Costa e Pedro Rino por ocasião do campeonato espanhol de Motocross de 125.

Na primeira manga – disputada no sábado – Costa saiu bem da grelha e, na passagem inicial pela meta, ocupava o 9.º posto. Numa classe extremamente competitiva, o piloto da KTM chegou a descer ao 15.º lugar mas atacou nas últimas voltas e cortou a meta em 13.º.

Na segunda corrida – realizada já no domingo – Fábio arrancou em 15.º e aí permaneceu durante a quase totalidade da manga. Na classificação geral, o piloto da Lourinhã conquistou a 13.ª posição, um resultado que não deixa de ser positivo considerando que se trata do primeiro ano do jovem na classe 125.

Pedro Rino foi 24.º na primeira manga mas teve problemas à oitava volta e abandonou quando ocupava o 30.º lugar.

O campeonato de Espanha de Motocross 125 terá agora um interregno de quatro meses, estando a próxima ronda prevista para os dias 7 e 8 de Novembro em Calatayud, Zaragoza.

Classificação da 1.ª manga da classe 125 em Montearagon

Classificação da 2.ª manga da classe 125 em Montearagon

Classificação geral da classe 125 em Montearagon

—

(Foto: Luís Duarte/FMP)