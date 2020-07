O Motocross das Nações Europeias, que estava marcado para o dia 1 de Novembro, não terá lugar em 2020.

O evento iria ter lugar no circuito de Riola Sardo, na ilha da Sardenha, mas não se realizará de forma a criar “espaço” no calendário para acomodar todas as alterações feitas ao campeonato mundial de Motocross, o qual só terminará durante o mês de Novembro.

Em 2019, o país vencedor foi a Itália enquanto que, na classe feminina, foi a Holanda que triunfou.

(Foto: MXGP)