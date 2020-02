Motocross Espanha: Onze portugueses em Talavera Uma dezena de pilotos lusos estarão presentes este fim-de-semana na segunda ronda do campeonato espanhol de Motocross. desporto MotoSport desporto/motocross-espanha-onze-portugueses-em_5e51031fd617441277b378ec





Uma dezena de pilotos lusos estarão presentes este fim-de-semana na segunda ronda do campeonato espanhol de Motocross.

Portugal estará representado em praticamente todas as categorias. Desde logo, na classe MX1, Sandro Peixe fará a sua estreia em competição em 2020, ele que tem sido uma presença assídua em Espanha nos últimos anos e com vários resultados de destaque.

Em MX2, André Sérgio e Francisco Salgueiro fazem parte da lista de 37 inscritos. Os dois jovens vão aproveitar a oportunidade para evoluir num circuito que já recebeu várias vezes o campeonato mundial de Motocross.

Na classe 125, Rúben Ferreira, Fábio Costa, Afonso Gomes, Igor Amorim e Pedro Rino vão disputar as qualificações no sábado naquela que será a cilindrada com maior número de inscritos (56).

Entre as 85, Sandro Lobo vai tentar repetir o ótimo 4.º lugar alcançado na ronda de abertura deste campeonato. Com ele na grelha de partida estarão novamente Rúben Ribeiro e Guilherme Esteves.

Os treinos decorrem no sábado, dia 22, e a corrida disputa-se no domingo, dia 23. Acompanhem todos os resultados dos portugueses aqui no Offroad Moto!

(Foto: Ruben Policarpo)