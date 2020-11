Motocross Espanha: Fábio Costa 9.º em Calatayud

Fábio Costa terminou a temporada com o seu melhor resultado do ano no campeonato de Espanha de Motocross na classe 125. O piloto da Lourinhã começou o fim-de-semana com um 18.º lugar nos treinos cronometrados mas o azar bateu-lhe à porta logo na segunda curva na manga de qualificação e não foi além do 27.º […]