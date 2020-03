Motocross das Nações será antes do fim do Mundial de MXGP Com o reagendamento do Grande Prémio da Argentina para Novembro, o Motocross das Nações será realizado pela primeira vez em muitos anos antes de terminar a temporada do Mundial de MXGP. desporto MotoSport desporto/motocross-das-nacoes-sera-antes-do-fim-do_5e6916001a16c91991b2e080





O surto de coronavírus obrigou a Infront Moto Racing – entidade promotora do campeonato do mundo – a adiar a prova de Neuquen dos dias 21 e 22 de Março para os dias 21 e 22 de Novembro.

Ora, o Motocross das Nações vai disputar-se nos dias 26 e 27 de Setembro em Ernée, França. Tradicionalmente, esta prova é a que encerra a temporada mas parece que em 2020 não é isso que vai acontecer.

Aliás, a Infront tentou este ano antecipar a data do Motocross das Nações de modo a cativar o interesse dos melhores pilotos norte-americanos.

Isto porque o campeonato AMA Motocross termina no dia 29 de Agosto e uma das “queixas” do “Team USA” é que a data do MXON tem estado muito “colada” à data em que se realiza a Monster Energy Cup, evento que, na prática, serve de lançamento para a temporada do AMA Supercross de 2021.

Resumindo, a Infront não terá qualquer hipótese de adiar o Motocross das Nações, sob pena de o evento não poder contar com a presença de uma equipa norte-americana forte, que é sempre um dos principais motivos de interesse desta prova.

Por tudo isto, parece inevitável que pela primeira vez em muitos anos, podemos ter de esperar até Novembro para saber quem são os campeões do mundo de MXGP e MX2.

Calendário do Mundial de Motocross 2020

Mar. 1… Inglaterra

Mar. 8… Holanda

Abr. 19… Espanha

Abr. 26… Portugal

Maio 10… França

Maio 17… Itália

Maio 24… Alemanha

Jun. 7… Rússia

Jun. 14… Letónia

Jun. 28… Jakarta, Indonesia

Jul. 5… Palembang, Indonesia

Jul. 19… Trentino (Itália)

Jul. 26… República Checa

Ago. 2… Bélgica

Ago. 16… Suécia

Ago. 23… Finlândia

Set. 6.… Turquia

Set. 13… China

Set. 20… Emilia Romagna (Itália)

Set. 27… Motocross das Nações (França)

Nov. 22… Argentina

(Foto: redbull.com)