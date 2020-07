Confirmaram-se as piores expectativas: não se irá realizar a edição deste ano do Motocross das Nações.

Apesar de todos os esforços para viabilizar a corrida em Matterley Basin (Inglaterra), não foi possível encontrar as condições necessárias para garantir a realização do mais importante evento do ano que teria lugar nos dias 26 e 27 de Setembro.

Além disso, muitos dos países de fora da Europa já tinham comunicado à Infront Moto Racing que não iriam estar presentes no MXON 2020 devido às restrições nas viagens e aos protocolos que obrigam a períodos de quarentena.

Em simultâneo com esta anulação, foi também alterado novamente o calendário do campeonato do mundo de Motocross.

Mantova será agora o palco de dois Grandes Prémios consecutivos, um à quarta-feira e outro ao domingo, respetivamente 30 de Setembro e 4 de Outubro.

Na mais recente versão do calendário, o Grande Prémio de Portugal continua por confirmar.

—

(Foto: FMP)