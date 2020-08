Daniel Pinto levou dois dos seus pupilos da escola “Live to Ride” – Igor Amorim e Dinis Sousa – para seis dias de estágio na Bélgica.

Falámos com o vice-campeão nacional de MX1 sobre este projeto que visa proporcionar a jovens pilotos a oportunidade de conhecer uma outra realidade e, desta forma, evoluírem como pilotos de Motocross.

Quais os objetivos para esta viagem?

“Perdi alguns contactos que fiz na altura em que participei no Campeonato da Europa. Apesar de terem passado muitos anos, quero começar a ter condições para levar os meus alunos algumas vezes por ano à Bélgica para poderem treinar com mais condições e com pilotos melhores. Em Portugal, na minha opinião, não temos condições para evoluir de forma ‘rápida e saudável’!”

Igor Amorim em Lommel

Qual o programa que preparaste para os treinos?

“Fizemos um plano que, para já, está a ser cumprido. Terça-feira estivemos em Lommel,

quarta-feira no Honda Park e quinta-feira em Lommel novamente. Na sexta-feira descansamos e no sábado ainda estamos a equacionar ficar em Lommel ou ir ao Bud Racing Training Camp.”

Dinis Sousa em Lommel

Quando termina o estágio?

“Vamos estar em estágio até sábado, dia 22. Infelizmente, por motivos profissionais, não posso estar cá mais tempo e estou a abdicar das minhas férias pessoais para dar a oportunidade aos alunos que conseguiram reunir as condições para vir.”

Daniel Pinto em Lommel

Qual a probabilidade de vires a repetir um estágio como este com os pilotos da tua escola “Live to Ride”!

“Futuramente quero reunir condições para os conseguir trazer mais vezes, pois só assim se conseguirá tirar frutos mais rapidamente e chegar mais longe. Esta situação da pandemia veio afetar e muito a minha vida profissional este ano. Por isso, não consegui realizar alguns projectos que iriam colocar a Live to Ride noutro patamar, mas a seu tempo, acredito que ainda conseguirei, a curto-médio prazo, dar melhores condições aos pilotos da escola.”