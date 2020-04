Motocross: Coupe de l’ Avenir 2020 anulada A edição de 2020 da Coupe de l' Avenir foi cancelada devido ao conflito de datas com as provas do campeonato do mundo de Motocross. desporto MotoSport desporto/motocross-coupe-de-l-avenir-2020-anulada_5e986c2e82b50f09c7fd61ff





As alterações sucessivas a que tem sido sujeito o calendário do Mundial de MXGP levou a que o Grande Prémio de Trentino fosse agendado para os dias 3 e 4 de Outubro, exatamente o fim-de-semana previsto para a Coupe de l’Avenir.

Em 2019, Portugal alcançou o 3º lugar na classe 85cc nesta prova que reúne todos os anos na Bélgica as jovens esperanças do Motocross europeu nas classes 65cc, 85cc, 125cc e 250cc.