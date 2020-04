A FIM Europa anunciou hoje que, lamentavelmente, se viu obrigada a cancelar a realização dos campeonatos europeus de Motocross 65cc e 85cc.

O apuramento para estas competições iria disputar-se em quatro zonas distintas (Sudoeste, Sudeste, Noroeste e Nordeste) com a grande Final a ter lugar em Loket na República Checa, em simultâneo com o Mundial de MXGP.

Fernão Joanes seria uma das provas da zona Sudoeste mas, desta vez, não teremos hipótese de ver no nosso país os jovens futuros valores de nações como Espanha, França e Itália.

Com a incerteza acerca da reabertura das fronteiras devido ao surto do novo coronavírus, a verdade é que se torna inevitável que as competições internacionais sejam afetadas. Que venha a temporada europeia de 2021!

—

(Foto: FMP)