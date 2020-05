A PentaControl, em conjunto com os clubes organizadores das provas agendadas para este ano, decidiu dar por cancelado o seu campeonato regional de Motocross em 2020.

De facto, a realização de provas de Motocross este ano não será tarefa fácil uma vez que deverão ter de se cumprir diversas regras em termos da salvaguarda da saúde pública. Realçando esses aspectos no seu comunicado, a PentaControl assume desta forma que vai começar desde já a preparar a edição de 2021 de um campeonato que já se realiza ininterruptamente desde 1995.

Comunicado da PentaControl de 24 de Maio de 2020

“2020 tem sido um ano particularmente difícil para todas as pessoas derivado ao aparecimento do vírus Covid-19, alastrando-se os problemas a todos os níveis (pessoais, laborais, desportivos, etc). No que ao desporto e mais propriamente ao MX diz respeito, as indefinições e adiamentos de corridas têm sido uma constante o que traz cada vez maior incerteza ao que será o futuro na modalidade para este ano.

Cientes de que se trata de uma crise que não irá desaparecer de um dia para o outro a PentaControl tem conversado com todos os seus parceiros na organização das corridas do Regional PentaControl Mx a saber os passos a tomar e, por comum acordo, chegou-se à difícil conclusão que para 2020 não existem condições para se realizar este Campeonato que, ininterruptamente desde 1995, tem percorrido pistas do norte do país.

Sendo a segurança e a saúde de todos os presentes um aspeto essencial que a PentaControl procura defender em primeiro lugar em todos os seus eventos, seria no nosso entender um contrassenso continuar a promover o Campeonato para este ano sem que todas as condições estivessem reunidas. Do rol de razões para este adiamento enumeramos algumas de seguida:

– Indisponibilidade de meios humanos e monetários para garantir a qualquer momento as mínimas condições de higiene a todos os presentes, nomeadamente a disponibilização de WC constantemente desinfetados ou a disponibilização de Álcool/Gel desinfetante para todos os que aí se desloquem;

– Impossibilidade de meios/espaços que permitam garantir um mínimo de 2 metros de distância entre todos os pilotos e seus staffs nos respetivos parques de pilotos, zonas de assistência ou outros espaços comuns nos recintos desportivos;

– O facto de às organizações ser vedada a possibilidade de receber público que, na maior parte das situações através dos ingressos ou das vendas no bar, são o garante de se conseguir suportar os custos da prova e de conseguir ter suporte financeiro para atividades futuras;

– A escassez de meios humanos que, face à pandemia que se vive, teriam maior relutância a estar disponíveis tendo em conta o risco que se corre estando junto de grandes aglomerados de pessoas;

– A escassez de datas para se agendar todas as corridas até ao final do ano tendo em conta que, por parte da FMP, neste momento a prioridade passa por procurar realizar o Campeonato Nacional dentro do mínimo necessário.

Como é óbvio a PentaControl não é alheia ao facto de que muitos pilotos já haviam adquirido a respetiva licença desportiva para esta época, mas em consciência não pode manter esta indefinição permanentemente pelo que, e como referido anteriormente, decidiu cancelar o Campeonato Regional PentaControl Mx 2020 em conjunto com os seus parceiros. Contudo iremos direcionar os nossos esforços para que, da parte da FMP, exista a abertura para que as licenças adquiridas para 2020 sejam transferidas gratuitamente para 2021 desde que os respetivos pilotos não tenham usufruído das mesmas em provas de outros campeonatos ou modalidades, assim como não deverão ser considerados aqueles que por algum problema de saúde/físico tenham usufruído do respetivo seguro. Da mesma maneira iremos pedir à FMP para que os pagamentos realizados por organizações que acabaram por não realizar os seus eventos sejam considerados para o ano de 2021.

Em jeito de conclusão pedimos desculpa a todos os interessados pelo inconveniente que esta nossa decisão possa acarretar, mas acima de tudo pedimos a vossa compreensão para aquele que considerarmos ser o rumo mais adequado neste momento de crise e em que a saúde de todos deve ser o foco principal de preocupação.”

(Foto: Facebook PentaControl)