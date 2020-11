A Confederação Brasileira de Motociclismo tomou a decisão de utilizar o circuito de Apiaí para uma dupla jornada que vai fechar a temporada de Motocross de 2020.

Foi nesta mesma pista que no passado fim-de-semana se realizou a terceira ronda do campeonato. Seguem-se agora duas outras provas em Apiaí na sexta-feira e no domingo, respetivamente dias 27 e 29 de novembro.

Paulo Alberto deu-se extremamente bem com o circuito no passado domingo, já que venceu as duas mangas do dia e subiu ao degrau mais alto do pódio nas classes MX1 e Elite.

O piloto de Leiria assumiu assim o comando do campeonato Elite e está agora a apenas 3 pontos de Carlos Campano na classificação provisória de MX1.

Força Paulinho!!!

Classificação atual do campeonato brasileiro de MX Elite

Classificação atual do campeonato brasileiro de MX1

(Foto: Rodrigo Júnior)