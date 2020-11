Motocross Brasil: Paulo Alberto garante títulos com 2.º posto na manga Elite

Necessitando apenas de um 4.º lugar para garantir os títulos de MX1 e Elite, Paulo Alberto fez mais do que precisava e terminou a temporada brasileira em beleza! The post Motocross Brasil: Paulo Alberto garante títulos com 2.º posto na manga Elite first appeared on Offroadmoto.