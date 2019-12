Motocross: Afonso Gomes com a BRC Yamaha em MX2 Depois do anúncio da contratação de Rúben Ferreira, a Barbaças Racing Corporation vai apostar também em Afonso Gomes em 2020. 4.º classificado no campeonato nacional de Motocross Iniciados em 2019, Gomes ajudou a seleção portuguesa a alcançar o 3.º posto na Coupe de l’Avenir na Bélgica no início de Outubro. Aos comandos de uma Yamaha desporto MotoSport desporto/motocross-afonso-gomes-com-a-brc-yamaha-em_5e02015ef817481279a5914a





Depois do anúncio da contratação de Rúben Ferreira, a Barbaças Racing Corporation vai apostar também em Afonso Gomes em 2020.

4.º classificado no campeonato nacional de Motocross Iniciados em 2019, Gomes ajudou a seleção portuguesa a alcançar o 3.º posto na Coupe de l’Avenir na Bélgica no início de Outubro.

Aos comandos de uma Yamaha YZ 125, o jovem de Coimbra vai enfrentar a sua primeira temporada entre os seniores, estreando-se na categoria MX2. Nas redes sociais, o n.º 141 disse estar “muito grato pela confiança depositada em mim e animado com este novo e grande desafio”.

Com a aposta em dois jovens valores do Motocross português, o conhecido Pedro Almeida – proprietário da BRC – regressa ao “paddock” determinado em proporcionar as melhores condições a pilotos que dão os seus primeiros passos na classe MX2.

—

(Foto: Facebook Afonso Gomes)