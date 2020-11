Afonso Gaidão vai criar a sua própria equipa para disputar o campeonato europeu de Motocross na classe 250 em 2021.

Depois de já ter representado algumas equipas no EMX125 e EMX250, o jovem de 16 anos vai apostar numa estrutura sua com o apoio da Gas Gas na próxima temporada.

Sediada perto da cidade de Lommel, na Bélgica, conta com instalações próprias para poder receber jovens pilotos que queiram evoluir nos campeonatos EMX125 ou EMX250. Para tal basta entrar em contacto com Rui Gaidão através do e-mail gaidao.motor@gmail.com.

Em simultâneo, Gaidão contará com o apoio de marcas que há muito o acompanham como os equipamentos Fox, os escapes HGS, os pneus Mitas, os plásticos Polisport, os lubrificantes Vrooam, as suspensões WP, os filtros DT-1, a Mika Metals, as joelheiras CTi, a JVH designs, a Rynopower, o BNP Paribas Fortis e a Federação Motociclismo Portugal.

Boa sorte, Afonso!