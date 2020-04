Motocross: Adiado o Europeu de 65cc e 85cc em Fernão Joanes Motocross: Adiado o Europeu de 65cc e 85cc em Fernão Joanes desporto MotoSport desporto/motocross-adiado-o-europeu-de-65cc-e-85cc-em-_5e974bb62b79452d43eeadf8





Com data de realização marcada para os dias 23 e 24 de Maio a prova do campeonato europeu (65 e 85cc)e nacional de MX viu a sua realização ser adiada por força daproibição que irá vigorar em Portugal pelo menos até ao final de Maio no que aos eventos com elevado número de espectadores diz respeito.

As autoridades portugueses já antes o tinham comunicado, cancelando todos os grandes eventos desportivos ou culturais até ao final desse mesmo mês e analisada a evolução da pandemia também o evento internacional no Crossódromo das Lajes junto à cidade da Guarda foi agora oficialmente adiado.

A organização da prova, a Federação de Motociclismo de Portugal e a FIM Europa procuram agora uma data no calendário para reagendar o evento e anunciar a sua realização.

(Texto e Foto: FMP)