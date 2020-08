Abel Carreiro tem sido um dos principais representantes açorianos no campeonato nacional de Motocross nos últimos anos. Impulsionado pelos pedidos que foi recebendo de pilotos mais novos, o jovem piloto decidiu criar a sua própria escola de MX.

Ciente de que não havia até agora escolas de Motocross nos Açores, Abel Carreiro apostou neste projeto este verão mas a ideia já vinha de há mais tempo. “Há cerca de um ano atrás, o pai de um miúdo perguntou-me se eu gostava de ser treinador do seu filho que ia começar no Motocross. Entretanto este verão achei por bem expandir mais a atividade, por ser praticado em espaço aberto e com afastamento social” disse o micaelense ao Offroad Moto.

A adesão dos pilotos tem sido bastante interessante e Carreiro diz que “tem superado as minhas expectativas. Neste momento, tenho cerca de 10 alunos fixos semanalmente, fora os que vão fazendo estreias aqui e ali.”

Questionado sobre a vocação da sua escola Abel está “mais focado nos miúdos porque são os que têm aparecido mais mas tenho imenso gosto em ajudar os mais velhos quando aparecem. É muito divertido trabalhar um nível mais elevado.”

Com a criação da Ride4Ever Motocross School, o natural de Ponta Delgada tem como objetivo principal “cativar os mais novos para a prática da modalidade e tentar desmistificar a ideia dos pais de que este é um desporto perigoso.”

Sem dúvida um projeto a enaltecer para bem do futuro do Motocross nos Açores e que até já mereceu a seguinte reportagem da RTP daquele arquipélago! Não perca a partir do minuto 23 deste vídeo!

https://www.rtp.pt/play/p1766/e485892/acores-hoje