Motociclista francês morre na primeira etapa do Rali de Marrocos

O motociclista francês Frédéric Baudry (KTM) morreu hoje durante a primeira das cinco etapas do Rali de Marrocos, última prova do Campeonato do Mundo de todo-o-terreno, na sequência de uma queda nas dunas, anunciou a organização.