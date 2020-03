MotoAmerica: Treinos em Barber dominados por Elias Toni Elias, da Suzuki M4 Ecstar, liderou o primeiro dia do teste da MotoAmerica Dunlop em Barber Motorsports Park desporto MotoSport desporto/motoamerica-treinos-em-barber-dominados-por_5e6a328ddcab6f199a2c8457





O mau tempo atingiu a área de Birmingham, no Alabama, na manhã de terça-feira, provocando pouca atividade na pista nas primeiras sessões.

As coisas correram bem melhor para a tarde e foi Toni Elias, da Suzuki M4 Ecstar, a superar o tetracampeão de MotoAmerica Superbike Cameron Beaubier na última sessão para liderar as folhas de tempo das Superbike no dia de abertura dos dois dias do Teste de pré-temporada da MotoAmerica Dunlop.

Elias foi o mais rápido do dia com o seu tempo de 1:25.371 na sua 21.ª e última volta da última sessão para o melhor de Beaubier de 1:25.992.

O piloto da Yamaha Monster Energy Attack Performance só esteve em pista na última sessão e mesmo assim apenas fez sete voltas, razão provavelç por os tempo terem ficado algo aquém do esperado.

Para comparação, a melhor volta de corrida na final da temporada de MotoAmerica 2019 no Barber Motorsports Park foi fixada por Beaubier na corrida 1 com um 1:23.871.

“Bem, é muito tempo sem andar de moto”, disse Elias. “Desde a última corrida aqui, tem sido ótimo. Fizemos umas voltas em Talladega há dois dias. Foi ótimo ter a sensação de volta, mas é uma equipa nova. Precisamos entender-nos, mas também estou aberto a ouvir as soluções deles, de encontrar uma maneira de fazer tudo juntos com que todos concordem. É uma relação e leva algum tempo para chegar ao ponto perfeito. De qualquer forma, é só o primeiro dia e é o início. Pelos problemas que sofri na última corrida aqui, estive muito concentrado em dar a informação para encontrar uma solução diferente. Tentámos coisas muito diferentes e resultou. Funcionou no molhado. Funcionou a seco. Mas é só o primeiro dia, os tipos da Yamaha têm muito mais milhas do que nós, muito mais trabalho feito. Logo, vai ser difícil. Provavelmente amanhã serão mais rápidos que nós. É bom depois de cinco meses chegar aqui e liderar o primeiro dia em ambas as condições. Estou muito contente.”

Kyle Wyman, da Ducati KWR Team, terminou terceiro, tendo um bom dia de estreia na temporada com uma volta a 0,925 de segundo do melhor de Elias.

Cameron Petersen, da Altus Motorsports, foi um quarto surpresa, o sul-africano – tal como Beaubier – também a ficar de fora das sessões molhadas, mas a saltar para quarto mais rápido quando contava. Petersen rodou em 1:26.667, 0,331 segundos mais lento que Wyman e 0,352 mais rápido que Jake Gagne, da Yamaha Monster Energy Attack Performance, o californiano que completou os cinco primeiros lugares.

O sexto mais rápido foi David Anthony, da FLY Racing Motorsports. Josh Hayes, tetracampeão da AMA Superbike e antigo piloto da Parkalgar ao lado de Miguel Praia, substituiu o lesionado Mathew Scholtz na Yamaha YZF-R1 da Westby Racing, e foi o sétimo mais rápido. Bobby Fong, da Suzuki, foi oitavo, com Max Flinders, da Thrashed Bike Racing, e PJ Jacobsen, da Celtic HSBK Racing, a completar o top 10 no dia de abertura.

Superbike/Stock 1000