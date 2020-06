As equipas vão regressar à pista para a segunda ronda da série de Superbike AMA/MotoAmerica 2020 em Elkhart Lake, Wisconsin, EUA, nos dias 26 e 28 de Junho, e há uma boa notícia adicional: as portas vão estar abertas aos espetadores pela primeira vez este ano.

Após uma abertura das séries em circuito à porta fechada em Road America, a 31 de Maio, devido ao bloqueio com a pandemia Coronavírus, os organizadores receberam luz verde para abrir as suas portas, respeitando as regras adequadas de Distanciamento Social em vigor.

O presidente da MotoAmerica, Wayne Rainey, comentou:

“Estamos extremamente felizes com a forma como a ronda inaugural da MotoAmerica Series 2020 correu em Road America. Tivemos enormes números de audiências de televisão com a FOX Sports, Eurosport, MAVTV, NBC Sports, YouTube e MotoAmerica Live+. O evento decorreu sem problemas, graças aos esforços do nosso pessoal interno, do pessoal da Road America, dos nossos voluntários, dos pilotos e das equipas.”

“Agora podemos voltar à Road America e correr frente aos nossos fãs, o que fará esta segunda corrida em Wisconsin ainda melhor. A pandemia Covid-19 afetou a vida de todos de alguma forma e estamos felizes por dar aos nossos fãs a oportunidade de sair e ver algumas corridas numa instalação de classe mundial como o circuito Road America. Vamos fazê-lo, é claro, usando as diretrizes do Covid-19.”

O evento contará com as suas cinco classes – Superbike, Supersport, Junior Cup, Stock 1000 e Twins Cup, e marcará ainda a estreia da Mini Cup MotoAmerica Motul, além do evento da Heritage Cup para clássicas. A ronda incluirá ainda o Road America Vintage MotoFest e todas as atividades dedicadas aos fãs que acompanham um evento MotoAmerica.