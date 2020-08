Cameron Beaubier, da Yamaha Monster Energy Attack Performance, prosseguiu o domínio da temporada de 2020 da classe de Superbike na sessão de qualificação de abertura do Ridge Motorsports Park.

O melhor tempo de Beaubier foi na 14ª volta e foi 1,029 segundos mais rápido do que Mathew Scholtz, da Westby Racing, com a volta mais rápida do piloto da Africa do Sul em 1:41.387. O melhor de Beaubier foi um recorde de volta na corrida de estreia da MotoAmerica na pista no Noroeste do Pacífico.

O terceiro mais rápido a entrar na sessão do Superpole foi o colega de equipa de Beaubier, Jake Gagne. A melhor volta de Gagne foi de 1:42.010, 1,652 segundos mais lenta que Beaubier.

Toni Elias, da Suzuki M4 ECSTAR, continua à procura do melhor na sua GSX-R1000 e melhorou para o quarto tempo, um lugar acima do seu companheiro de equipa Bobby Fong.

O italiano Lorenzo Zanetti conduziu a Ducati Panigale V4 R ao sexto melhor tempo, a meio segundo de Fong e a 0,326 segundos de Josh Herrin, da Scheibe Racing BMW. David Anthony, da ADR Motorsports, da Rock & Son, Jason Uribe, e o colega de equipa de Anthony, Bradley Ward, completaram o top 10 no dia da estreia.

Superbike Q1