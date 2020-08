Cameron Beaubier da Yamaha Monster Energy Attack Performance obteve uma vitória impecável, liderando do início ao fim na corrida de sábado da MotoAmerica Superbike no Ridge Motorsports Park.

Com Matthew Scholz segundo e Bobby Fong da Suzuki em terceiro, o seu colega de equipa Jake Gagne conseguiu um sólido quarto lugar em condições desafiantes na pista de 2,5 milhas em Shelton, Washington.

Gagne começou o fim de semana em grande forma, quebrando a raia das Superpole de Beaubier. Quando as luzes se apagaram, saiu como uma bala da pole, mas o tetracampeão de Superbike rapidamente contra-atacou na curva 1. Algumas curvas depois, a corrida foi parada pelo vermelho depois de uma queda na curva 2.

No recomeço, Gagne voltou a voar antes de Beaubier o passar por dentro na curva 1. O homem da Yamaha não olhou para trás, carregando para a frente para construir um avanço confortável e cruzou a linha oito segundos antes da concorrência na corrida encurtada para 13 voltas.

Com a oitava vitória da temporada em nove corridas, Beaubier continua a fortalecer a defesa do título com uma vantagem de 49 pontos.

A poucos décimos do campeão, Gagne manteve o seu companheiro de equipa sob pressão. Infelizmente, à medida que a corrida avançava, viu-se que as condições não eram ideais para a escolha de pneus macios. Aos poucos, Gagne perdeu o ritmo ao entrar em modo de conservação. Depois de uma breve batalha, acabou por cruzar a linha de meta para marcar pontos valiosos no campeonato e ocupa o segundo lugar da classificação, 15 pontos à frente do terceiro. Elias foi quinto à frente da BMW de Josh Herrin.

Cameron Beaubier – Yamaha:

“O início foi complicado hoje, passando pela chicane com a matilha logo a seguir. Sabia que precisava de tentar sair o melhor possível para tentar tirar o Jake da frente. Consegui abrir um espaço lentamente no início e, de repente, houve um bom intervalo e senti-me muito confortável na minha R1. Tivemos um grande início de temporada. Só quero continuar e não ficar muito excitado ainda. Estou ansioso por amanhã.”

Superbike Race 1