Bobby Fong, da Suzuki M4 Ecstar, venceu hoje a primeira corrida de Superbike da sua carreira, com o californiano a aproveitar ao máximo o único erro de Cameron Beaubier na jovem temporada para se tornar o 59º piloto da história a vencer um corrida da AMA Superbike National.

Fong estava em segundo, a poucos segundos de Beaubier, quando o invencível Beaubier bateu num ressalto na Curva 1, perdeu a frente e caiu. Fong assumiu o comando, mas logo teve o companheiro de equipa de Beaubier na segunda Yamaha Monster Energy, Jake Gagne, a beliscar-lhe os calcanhares. Para qualquer um dos dois, a vitória seria uma estreia, e ambos andaram como tal. Fong, no entanto, foi capaz de suportar a pressão nas voltas finais e liderou Gagne à meta por 0,509s.

“Vi o Cameron (Beaubier) cair e soube imediatamente que ia haver pressão sobre mim”, disse Fong. “Eu sabia que o (Jake) Gagne tinha motivação extra, ao estar tão perto de uma vitória em corrida. Não sabia quem mais estava atrás de mim. Acabei de ver +1 na minha placa, e depois estava a olhar para o grande ecrã para ver quem era. Dependendo de quem fosse, sabia a que ponto era agressivo e como precisava de andar. Sabia que era o Gagne e ele andou muito bem, correu riscos, arriscou-se para conseguir a vitória. Tentei manter um ritmo constante a meio da corrida e não me esforçar muito e, pelo menos, não tentar pôr tudo em risco no meio da corrida. Sabia que ele ia estar lá no final e acabei por dar tudo. Ainda bem que conseguimos a vitória, temos trabalho a fazer para vencer o Cameron, mas estamos a dar grandes passos e estou orgulhoso do trabalho que fizemos este fim de semana.”

Gagne terminou em segundo, continuando o seu sólido início de temporada, que foi brevemente interrompido por um problema com os travões que o limitou a um sexto lugar no sábado em Road America.

“Sem dúvida”, disse Gagne quando lhe perguntaram se viu uma oportunidade de ganhar uma corrida de Superbike quando viu Beaubier cair. “Era mesmo o que estáva a pensar. Foi uma chatice ver o Cameron cair, tem estado a acelerar bem o ano inteiro. Só mostra como estas coisas estão a correr bem. Tiro o chapéu ao Bobby (Fong). Ele andou que se desunhou e mereceu ganhar! Estava a ver os pneus escorregar, estava escorregadio em pista, foi difícil. Sinto-me feliz por chegar a casa em segundo. Obviamente, sabemos que estávamos a lutar por uma vitória, por isso é motivação extra para ir mais além!”.

Kyle Wyman, da Ducati KATO Fastening/KWR, esperou 1022 dias entre os pódios, pondo fim à seca na segunda corrida de Superbike de ontem. Depois, o piloto de Nova Yorque a conseguir o seu segundo pódio consecutivo, depois de ter afastado o sempre persistente Mathew Scholtz na Yamaha Westby Racing.

“É uma sensação fantástica”, disse Wyman. “Vi o Cam cair e herdei…nem sei se estava em terceiro naquela altura. Tive de passar o Toni (Elias) na curva do Canadá, acho que na terceira volta. Foi muito forte nas primeiras voltas. Acho que a nossa única fraqueza neste momento é a consistência, por isso temos de baixar o ritmo das primeiras voltas e tentar aproximar-nos. O Mathew (Scholtz) lutou muito bem. Ele estava a mais 0,6s quatro voltas seguidas, e depois mais 0,9 nas últimas três voltas. Foi difícil manter-me concentrado e não cometer erros. Mas a Ducati está no pódio.”

Scholtz, entretanto, teve uma corrida agitada e esteve numa batalha com Toni Elias quando se confrontou com este na chicane, causando a queda do infeliz espanhol. Elias conseguiu voltar a montar para terminar em sétimo.

O quinto lugar foi para Josh Herrin, da BMW Scheibe, cerca de três segundos à frente de David Anthony, da FLY Racing ADR Motorsports, o australiano a continuar a sua consistente temporada. Com Elias em sétimo, Cameron Petersen, da Altus Motorsports, conseguiu o oitavo lugar, bem longe de Corey Alexander, da RideHVMC. Max Flinders, da Thrashed Bike Racing LLC, arrecadou o último lugar do Top 10.

Beaubier lidera agora o campeonato com apenas nove pontos sobre Gagne, por 75-66, com Fong a saltar para o terceiro lugar com 58 pontos, apenas dois pontos à frente dos 56 de Wyman. Herrin completa os cinco primeiros da série com 46 pontos.

Superbike Race 2