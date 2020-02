MotoAmerica: Fong ascende às Superbike Fong permanece no Team Hammer mas passa à classe superior desporto MotoSport desporto/motoamerica-fong-ascende-as-superbike_5e3ad8d7c935e512939b5d97





Bobby Fong, campeão de Supersport da MotoAmerica 2019, assinou pela Suzuki Ecstar para competir na MotoAmerica Superbike Series de 2020 numa GSX-R1000 do Team Hammer ao lado do campeão AMA de Superbike de 2017, Toni Elias.

Fong ganhou a promoção às Superbikes com a sua temporada de 2019, na qual garantiu a coroa de Supersport uma ronda mais cedo através de uma campanha épica que incluiu ganhar seis vezes e terminar em segundo 14 vezes.

O californiano, que é reconhecido como um dos pilotos mais talentosos, emocionantes e rápidos da série MotoAmérica, completou ainda mais o seu jogo com boa consistência e arte de corrida e foi bem recompensado pelos seus esforços.

Fong já provou ser adaptável, reclamando dezenas de pódios AMA Pro e MotoAmerica em várias classes, incluindo Superbike. Para aproveitar ao máximo a oportunidade que, Fong voltará a trabalhar de perto com Josh Hayes, tetracampeão da AMA Superbike, como seu treinador de pilotagem.

Disse Fong: “Primeiro, não podia estar mais entusiasmado por um segundo ano com o Team Hammer. Estar com a Suzuki também é fantástico, e estou feliz por estar de volta às Superbike outra vez; todos sabemos como a Suzuki GSX-R tem sido competitiva.”

“Estou ansioso pelo novo desafio de correr numa Superbike de alto nível com um bom pacote eletrónico, mas também por poder trabalhar com a mesma equipa que me ajudou a ganhar o campeonato no ano passado. Josh Hayes também voltará como meu treinador. Ajudou-me muito na época passada, dentro e fora da pista e ajudou-me mentalmente a abordar um campeonato com boas ideias.”

“A nossa competição vai ser difícil e o meu colega de equipa Toni Elias é excelente. Mas o meu trabalho é recuperar a placa #1 para a Suzuki. Sabemos que temos alguns ajustes a fazer, mas o meu objetivo é manter-me na caça mais cedo e criar dinâmica à medida que a época avança. Não vai ser fácil, mas esperamos fazer tudo bem e sabemos que a mota é competitiva.”