Os pilotos da Yamaha Monster Energy Attack Performance, Cameron Beaubier e Jake Gagne, jogaram o politicamente correto ao extremo ao distanciarem-se socialmente para vencer e marcar um 1-2 dominante no Domingo, na segunda corrida da ronda inaugural da MotoAmerica em Elkhart Lake, no Wisconsin.

Alinhando nas suas posições de qualificação de sábado com pole position e segundo na grelha, ambos os pilotos saíram bem da linha, mas Beaubier falhou a treavagem e foi passado para a Curva 1 por Bobby Fong da Suzuki Ecstar. Reagindo de imediato, Beaubier forçou o seu regresso à liderança na curva seguinte e construiu uma diferença de três segundos até à quinta volta.

Atrás de Beaubier, o colega de equipa Gagne envolveu-se numa repetição da emocionante batalha a três de Sábado pelos lugares do pódio.

Trocando de posições numa corrida difícil, Gagne seguia em quarto até que uma queda envolvendo Fong e Mather Scholz na sétima volta o promoveu a segundo. A partir daí carregou para a bandeira de xadrez para fazer o segundo pódio da equipa, deixando a BMW de Josh Herrin a completar o pódio.

À frente de Gagne, Beaubier aproveitou o clima mais quente de Domingo para estabelecer um ritmo imparável e bateu o recorde da pista na segunda volta com um incrível 2:11.033.

Rodando consistentemente nos 2:11 e 2:12s, o tetracampeão de Superbike cruzou até à meta 13 segundos à frente de Gagne para marcar a segunda vitória e terminar um início perfeito para 2020.

O duplo pódio de domingo coloca a equipa da Yamaha Monster Energy Attack Performance numa excelente posição no início da temporada de MotoAmerica Superbike 2020, com uma vantagem de 50 pontos para Beaubier.

As Ducati de Kyle Wyman e P J Jacobsen foram 4º e 5º.

Ele e o seu companheiro de equipa Gagne estarão de volta à ação em pouco menos de um mês, quando a MotoAmerica regressar a Road America para a segunda ronda.

Cameron Beaubier – Yamaha Monster Energy Attack Performance

“Foi um fim de semana incrível. Não começo a minha temporada assim desde as 600. Tenho de dar crédito à equipa. A minha moto esteve tão boa todo o fim de semana, tivemos alguns pequenos problemas aqui e ali nos treinos, onde não fizemos tantas voltas como queríamos, mas a minha confiança está em alta. Quando alinhei na corrida, estava pronto, mesmo com poucas voltas andadas. Só mostra o quanto eles estão a trabalhar, tem sido fantástico. Como disse ontem, não quero ficar muito excitado. Vamos voltar daqui a um mês, e vamos tentar manter o ritmo.”

Jake Gagne – Yamaha Monster Energy Attack Performance

“Estou feliz por sair da primeira ronda com alguns pódios, um segundo e terceiro. O nosso objetivo número um é entrar em corridas boas e sólidas sem erros, terminar a corrida e subir ao pódio. Fizemos algumas alterações depois de ontem para que a moto funcionasse melhor com pneus novos, e eu estava a sentir-me melhor a entrar na segunda corrida. Fui mais rápido no início, mas tive muito mais problemas do que ontem, quando os pneus começaram a desgastar-se um pouco, por isso, estou feliz por acabar em segundo. Foi uma chatice quando o Bobby (Fong) bateu no Mat (Scholtz) assim. Acho que estávamos à espera de outra boa batalha como ontem, mas é assim que as coisas são. Aprendemos muito este fim de semana e fizemos muito progresso. Estou feliz com a equipa. Mal posso esperar pelo próximo.”

Superbike Race Two