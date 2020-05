Cameron Beaubier obteve uma vitória dominante para a equipa da Yamaha Monster Energy Attack Performance este Sábado, 30 de Maio. O seu companheiro de equipa Jake Gagne, que já correu no Mundial de SBK pela Honda HRC, juntou-se a ele no pódio em 3º no circuito Road America na primeira ronda da temporada do MotoAmerica Superbike 2020.

Voltando à ação depois de uma longa espera pelo início da temporada, Beaubier colocou a sua R1 em posição privilegiada para a Corrida 1 com uma impressionante performance na Superpole no início do dia, tomando a pole position a 0,4s de Gagne.

Alinhando-se assim com 1-2 na grelha, quando as luzes se apagaram, o campeão reinante deu um forte arranque para liderar na Curva 1, seguido por Gagne. Enquanto Beaubier corria com uma pista limpa à frente e construía um avanço sobre o pelotão, o seu companheiro de equipa estava envolvido numa luta emocionante com Bobby Fong pelo segundo lugar. Fong adiantou-se no final da primeira volta, mas Gagne voltou a entrar por dentro no Canadá Corner para retomar a posição.

Na frente, a vantagem de Beaubier cresceu, o seu primeiro tempo de volta de 2:11 em pneus de corrida superou o seu tempo da pole e estabeleceu um marcador sério para os seus rivais. Liderando por 2,4 segundos no início da quarta volta, a sua posição no topo ficou incontestada nas restantes oito voltas.

Atrás dele, uma batalha feroz pelo segundo e terceiro lugar foi aquecendo entre Gagne, Fong e Mathew Scholtz.

Segurando bem os seus rivais, Gagne saiu ligeiramente largo na Curva 7, o erro deixando-o em quarto lugar. Na volta 10, consegui regressar à terceira posição e perseguiu Scholtz em segundo, chegando a casa a apenas 0,7 segundos de distância para conquistar o terceiro degrau do pódio.

Batendo consistentemente nos 2:12s baixos durante a maior parte da corrida, Beaubier foi impecável na sua performance na Corrida 1 e levou a primeira bandeira axadrezada do ano, 7,8 segundos à frente do segundo lugar.

Depois do impressionante duplo pódio no sábado, a equipa da Monster Energy Attack Yamaha Racing dirige-se para a Corrida de Domingo em excelente posição para consolidar o seu forte início em 2020.

Cameron Beaubier, Yamaha Monster Energy :

“É tão bom estar em pista de novo. Estou sempre a dizê-lo, mas estou tão entusiasmado por estar de volta às corridas. Estávamos prontos para correr logo após o teste em Barber, e depois tudo correu mal com o Covid-19. Há muito tempo que esperava para voltar a correr.2

“Assim que me sentei na moto, senti-me tão bem este fim de semana. Consegui bater o recorde ontem, tenho-me sentido muito forte. A Yamaha e a Attack Performance juntaram as cabeças e criaram um grande pacote. Acho que no início ninguém sabia como a nova equipa se iria dar, mas saímos em alta. É tão bom conseguir esta vitória para eles. Têm trabalhado muito, muito. Não quero ficar muito entusiasmado, só quero manter a bola a rolar.”