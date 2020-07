No primeiro fim-de-semana de Agosto, o Campeonato MotoAmerica AMA volta a estar em pista para a terceira ronda do Campeonato de Superbikes no Circuito Raceway Road Atlanta, na América.

As Yamaha têm liderado, já que Cameron Beaubier ganhou todas as corridas até agora, e até Jake Gagne está à frente delas, mas as Suzuki, em terceiro no campeonato, querem vingança.

Depois de terem estado em pista para um recente teste a bordo das suas GSX-R1000, os pilotos da equipa Toni Elias e Bobby Fong estarão em circuito na Geórgia a partir deste sexta-feira 31 de Julho a dar o máximo para os treinos de abertura.

Depois de duas rondas e quatro corridas corridas até agora durante o bloqueio da pandemia Covid-19, a correr em circuito fechado sem espetadores, como na generalidade dos Campeonatos, Fong é atualmente terceiro nos pontos e Elias está em 11º, depois de infelizmente não ter angariado pontuação na ronda inaugural. Aqui fica a pontuação atual do Campeonato: