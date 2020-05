Apesar dos EUA serem agora o país mais afetado pelo Covid19, as Superbike vão regressar à pista no próximo fim de semana na em Elkhart Lake, Wisconsin a 30 e 31 de Maio.

Entre as equipas de ponta, conta-se a Suzuki Ecstar de Toni Elias e do novo colega de equipa Bobby Fong, cujas GSX-R1000 vão estar no quente da luta com equipas como a Yamaha Monster Attack com o campeão Cameron Beaubier e Jake Gagne, a BMW Scheibe com Josh Herrin, a Ducati KWR de Kyle Wyman ou a Yamaha Westby Racing de Mathew Scholtz.

No que será um evento sem espetadores, transmitido só pela TV, Elias lidera a nova equipa de Superbike da Suzuki América ao lado de Fong, enquanto os pilotos da Suzuki GSX-R600, Sean Dylan Kelly e Lucas Silva, vão disputar a classe Supersport.

E o campeão da MotoAmerica Twins Cup 2019, Alex Dumas, assume a classe Stock 1000 na esperança de conquistar outro campeonato consecutivo.

O espanhol Elias entra na sua quinta temporada na MotoAmerica Superbike Series e já se estabeleceu como um dos grandes de todos os tempos da série: Com o Campeonato MotoAmerica SBK de 2017, seguido de impressionantes vice-Campeonatos em 2018 e 2019, está ansioso por continuar a atuar ao mesmo nível, vencer corridas e recuperar o campeonato de 2020.

O fim de semana repleto de ação será transmitido localmente em direto na FOX Sports e MAVTV, em direto no MotoAmerica Live+ tanto no Sábado como no Domingo das corridas.