O Eurosport garantiu os direitos de transmissão na Europa das ‘MotoAmerica Superbike’

O campeonato, que arranca este fim-de-semana no histórico circuito Road America, no Wisconsin, pode ser acompanhado em direto no Eurosport em Portugal a partir de 26 de junho.

A transmissão da primeira etapa desta emocionante série de corridas de alta velocidade, que decorre em histórico circuito Road American, no Wisconsin, EUA, pode ser acompanhada em direto no Eurosport 1 e no Eurosport Player já este fim-de-semana, mas para já apenas no Reino Unido e em França.

A partir da 2.ª jornada do MotoAmerica de Superbike, com data marcada entre os dias 26 e 28 de Junho também no mesmo circuito no Wisconsin, o campeonato já estará disponível para todos os fãs do Eurosport em 54 países e territórios europeus, o que significa que milhões de fãs de desportos motorizados no Velho Continente vão poder ver em ação alguns dos melhores pilotos do mundo.

O arranque da temporada do MotoAmerica de Superbike realiza-se à porta fechada e será liderado pelo quatro vezes campeão e atual detentor do título, Cameron Beaubier, que regressa com a Yamaha. O Californiano enfrentará forte concorrência do experiente Toni Elias, antigo piloto de MotoGP, que permaneceu na equipa Suzuki Ecstar na tentativa de conquistar novamente o título de MotoAmerica, tal com em 2017.

Os comentadores no Eurosport serão os especialistas das Superbike Paulo Araújo e Fernando Neto.