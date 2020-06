Cameron Beaubier retomou onde ficara no final de Maio, o piloto da Yamaha Monster Energy terminando sexta-feira como o mais rápido da classe Superbike na segunda ronda do Campeonato Road America.

Beaubier foi dominante na primeira ronda no final de Maio, vencendo facilmente ambas as corridas de Superbike depois de fazer a pole e estabelecer um novo recorde da pista. Ontem, não demorou muito para Beaubier restabelecer o seu domínio, e o tetra-campeão de MotoAmerica Superbike quebrou mesmo o seu recorde de volta da primeira ronda na sessão de abertura do Road America 2, quando rodou em 2:10.926.

Com a segunda sessão da tarde molhada, Beaubier nem sequer tentou entrar na pista com a sua volta recorde a chegar na última volta da primeira sessão para lhe garantir a pole.

Bobby Fong, da Suzuki M4 Ecstar, foi o segundo mais rápido, com 2:13.416, a 2,49 segundos do melhor de Beaubier e logo à frente do companheiro de equipa de Beaubier, Jake Gagne, que ficou em 2:13.475. Matthew Scholtz, da Westby Racing, foi o quarto mais rápido e o último a chegar aos 2:13, com o colega de equipa de Fong, Toni Elias, a terminar em quinto.

A qualificação para as Supersport foi liderada pelo piloto que dominou as duas corridas em Road America 1, Richie Escalante, da Honos Racing. O residente da Cidade do México fez um melhor de 2:19.332 na Q1 para liderar Sean Dylan Kelly, da Suzuki, o homem da Flórida a 0,950s do ritmo de Escalante. Brandon Paasch, da Celtic HSBK, foi o terceiro mais rápido, com 2:21.028.

Superbike, Treinos