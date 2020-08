Cameron Beaubier completou um fim de semana perfeito para a Yamaha Monster Energy em Road Atlanta, quando fugiu com a sua segunda vitória em dois dias em mais um dia escaldante no circuito do Norte da Geórgia.

No Domingo, o pódio da Honos Superbike foi uma réplica exata do de Sábado, com o companheiro de equipa de Beaubier, Jake Gagne, a terminar em segundo e Mathew Scholtz, da Westby Racing, em terceiro. Foi também a segunda ronda consecutiva de pódios exclusivos da Yamaha YZF-R1.

Gagne e Beaubier no Pódio

Para Beaubier foi a sua quinta vitória em seis corridas e a sua sétima vitória em Road Atlanta. Além disso, a vitória foi a 43ª vitória da carreira de Beaubier na classe rainha dos EUA.

“Definitivamente sinto-me muito bem com tudo“, disse Beaubier. “É inspirador a forma como o Richard (Stanboli) tem a electrónica montada e a forma como a moto funciona comigo. Estou a gostar muito de andar agora, estou a divertir-me. Vi o Toni Elias arrancar à frente, por um segundo pensei que fosse o Jake (Gagne) e pensei tipo, ‘oh, meu. Tenho que tentar chegar à frente dele o mais rápido que puder. Mas acabou por ser o Toni. Apanhei-o na segunda curva e certifiquei-me de que chegava à chicane à frente. Eu sabia como o Jake estava rápido, progrediu durante todo o fim de semana. Sabia que tinha de baixar a cabeça, porque o Toni é muito difícil de passar. Como ele estava em segundo, dei tudo o que tinha na primeira metade da corrida e depois passei a controlar. Foi muito bom. Não mudámos muito na moto este fim de semana, só algumas pequenas alterações que tornaram mais confortável andar. Esta pista é bastante física. Como o Jake disse, é bom ter três Yamaha no pódio todos os dias. Estou ansioso pela próxima”.

A corrida foi parada logo no início, quando Danilo Lewis caiu na curva sete. A seguir, Beaubier estava na frente quando chegou aos esses pela primeira vez e Gagne ligeiramente atrás de Toni Elias, da Suzuki. Gagne passou pelo espanhol por fora, mas não teve o ritmo do seu companheiro de equipa.

Scholtz também deu a volta a Elias antes de tentar, sem sucesso, apanhar Gagne. Ambos acabaram mais perto do vencedor no final da corrida, Beaubier obviamente a abrandar o seu ritmo para o final.

Superbike Race Two