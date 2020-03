MotoAmerica: 200 Milhas de Daytona adiadas Daytona só fora adiada durante a II Guerra Mundial desporto MotoSport desporto/motoamerica-200-milhas-de-daytona-adiadas_5e6e5130fed2021973abe63e





A American Flat Track adiou os eventos de corrida deste fim de semana em Daytona International Speedway, que incluiam o Daytona 200 de sábado, com o seguinte comunicado:

“O 79º encontro das 200 Milhas de Daytona será agora realizado no âmbito da Biketoberfest em Outubro e o Daytona TT (Flat Track) será reagendado numa data futura. Acreditamos que esta decisão é do melhor interesse da segurança e bem-estar dos nossos adeptos, concorrentes, funcionários e todos os associados ao desporto. Continuaremos a monitorizar esta situação dinâmica à medida que avaliamos os eventos futuros.”

Às 16:00 locais de sexta-feira, realizou-se uma reunião do piloto da ASRA/CCS na Daytona International Speedway (DIS).

O diretor de corridas da ASRA/CCS, Rick Breuer, começou por ler o comunicado de imprensa emitido pela American Flat Track (AFT) acima.

Depois, Andrew Gurtis, Vice-Presidente Sénior de Operações da Daytona International Speedway, pegou no microfone e disse:

“Se ainda não prestaram atenção, neste momento o Presidente Trump está a declarar um estado de emergência nacional que tem um impacto de longo alcance em todo o mundo. Quando acordámos esta manhã ainda havia corridas em Atlanta e São Petersburgo, NASCAR e IndyCar, respectivamente. Tínhamos planeado, com a AFT, gerir o Daytona 200 e o Daytona TT amanhã, bem como as restantes atividades do fim-de-semana.”

“Obviamente, as coisas mudaram hoje. Esta não é uma decisão que tomámos de ânimo leve. Está decidido. O Daytona 200 vai ser em Outubro, aqui na Biketoberfest.

“Agradecemos a todos por terem vindo (…) mas ao fim e ao cabo, não vamos correr a partir de agora em Daytona este fim de semana.”

Como a corrida foi adiada em vez de cancelada, a ASRA/CCS não é obrigada a pagar qualquer dinheiro da bolsa aos concorrentes das 200 Milhas de Daytona.

Esta não é a primeira vez que o Daytona 200 é cancelado. A corrida foi cancelada de 1942 a 1946 devido à Segunda Guerra Mundial.