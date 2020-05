O Grande Prémio de Espanha Virtual, a acontecer no dia em que se devia ter disputado a 5ª prova do ano, justamente o GP de Espanha em Jerez, começou com os jovens da Moto3 a treinar para uma grelha virtual, com Oncu, Garcia, Foggia e Arenas em evidência, mas Gabriel Rodrigo a acabar por fazer a “pole”, com Foggia e Arenas ao lado dele. É notável que a versão de 2020 do jogo apresenta gráficos incríveis, com o ambiente o mais realístico possível mesmo dos edifícios do paddock e limites do circuito.

A corrida de 10 voltas começou com um mau arranque de Rodrigo e Foggia a passar por dentro de Oncu que caiu, Rodrigo encetando então uma boa recuperação ao passar Arbolino, que caiu a seguir, e Fernandez, enquanto Foggia estava de novo na liderança.

Foggia chegou completamente descontrolado à reta e despistou-se aparatosamente, levando consigo Ricardo Rossi e deixando Fernandez à frente, com Rodrigo já em 3º entre gargalhadas e comentários animados dos participantes, cada um em sua casa.

Fernandez e Rodrigo isolavam-se apesar dos melhores esforços de Arenas, e Foggia perdeu a ligação, com problemas de Wi-Fi, enquanto Rossi caia de novo.

Com tudo isto, chegou-se ao meio da corrida e Rodrigo tinha fechado para 0,3s de Fernandez, com outra boa luta entre Arbolino e Lopez mais atrás e Rossi a cair, mais uma vez.

Gabi Rodrigo meteu-se por dento de Raul Fernandez e atirou-o ao chão, passando a liderar à 6ª volta.

Fernandez regressou em 3º, com Arenas agora 2º e uma luta titânica, com atravessadelas e tudo, desenvolvia-se mais atrás entre Lopez e Arbolino, com Lopez a ser eliminado a seguir por Antonelli à entrada da última volta.

Rodrigo venceu, seguido de Arenas e Fernandez, com Oncu 4º já fora do pódio, seguido de Arbolino

e Antonelli.