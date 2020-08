No seu 31º Grande Prémio no Campeonato do Mundo, Raúl Fernández conquistou a sua primeira pole. Mas está tudo em aberto para a corrida de domingo.

O madrilenho, que tem dominado os acontecimento na República Checa, mereceu tal honra depois de mostrar grande velocidade durante todo os treinos com a sua KTM. Arenas salvou a mobília. A Direção de Corrida já havia avisado e sancionou 15 competidores por pilotagem irresponsável no treino livre de sexta-feira.

O Q2 começou fatalmente para um dos candidatos ao título: McPhee caiu aparatosamente na Curva 9. O escocês tinha um bom ritmo mas Raul já liderava com um tempo de 2m08.3s na sua primeira volta. Gabriel Rodrigo foi o segundo e Suzuki, que havia conseguido as três poles anteriores, terminou em terceiro.

Augura, Foggia e Alcoba seguiram-se nos tempos do G2 com Andrea Migno a terminar muito mais atrás.

Fernandez, Rodrigo e McPhee, sem esquecer os japoneses Suzuki e Ogura (que são sempre uma surpresa!) são os mais sérios candidatos ao triunfo no domingo, mas nesta categoria, nem o melhor adivinho consegue uma previsão certa.