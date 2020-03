Moto3, Qatar: Sergio Garcia domina na FP1 Como habitual, os últimos segundos mudaram a tabela desporto MotoSport desporto/moto3-qatar-sergio-garcia-domina-na-fp1_5e6231972af29a198bab808a





Motivados pela atenção adicional dos Media devido à ausência da classe rainha, uma mistura de pilotos consagrados e rookies foi para a pista de Losail para disputar a primeira sessão livre de Moto3 sob uma temperatura ambiente francamente amena para um país do médio oriente de 27º.

A princípio, foram os habituais que andaram em evidência, com o campo a definir-se com a liderança de Tatsuki Suzuki, Arbolino, Toba,Fenati e Ogura, mas com rookies como Oncu ou Alcoba também em evidência dentro do Top 10.

O tempo rápido de Suzuki a 10 minutos do final de 2:06.525 punha as coisas em perspetiva em reação ao melhor de Filip Salac de 2:05.411, feito um par de dias antes na conclusão dos treinos oficiais, mostrando que, a 1,1 segundos, havia espaço para melhoria.

A 6 minuto do final, outros começaram a aparecer na tabela, Albert Arenas em 7º com um tempo a 0,362 da frente e John McPhee na Petronas com um tempo a 0,445 do mais rápido que o colocou em 8º.

No entanto a presença de 3 rookies no Top 10, com Kunii a juntar-se a Oncu e Alcoba, fazia prever uma época de grande luta e de facto, a 3 minutos do final, Ogura e Kunii bateram o tempo de Suzuki, mas um minuto depois, seria Sérgio Garcia, outro habitual, a saltar para a frente com um 2:05.407, já abaixo, portanto, do tempo referência de Salac e Lopez a aparecer em 3º também…

O Espanhol terminou assim na frente da sessão, que sendo apenas a primeira livre, promete que os tempos não irão ficar por aqui.

Moto3 FP1, Top 10

1 11 S. Garcia –Estrella Galicia 2:05.407 2 24 T. Suzuki – SIC58 +0,199 3 21 A. Lopez – Sterilgarda Max +0,388 4 79 A. Ogura – Honda Asia +0,407 5 54 R. Rossi – BOE Skull +0,507 6 12 F. Salac – Rivacold Snipers +0,557 7 27 K. Toba – KTM Red Bull +0,593 8 7 D. Foggia – Honda Leopard +0,796 9 40 D. Binder – CIP Green Power +0,801 10 17 J. McPhee – Petronas Sprinta +0,812