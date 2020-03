Moto3,Qatar: Pole calculada para Suzuki Suzuki marcou quase imediatamente o tempo da pole desporto MotoSport desporto/moto3-qatar-pole-calculada-para-suzuki_5e63b7a3b0d677194c9994ed





Tatsuki Suzuki (Sic58 Corse) e Gabril Rodrigo (Kommerling Gresini), ambos vindos da Q1, tinham uma vantagem de ritmo ao entrar na Q2 e de facto o Japonês foi o primeiro a liderar a sessão, mas inicialmente seguido de perto por McPhee (Honda Petronas), que ainda teve de se livrar de Ogura em pista na busca de uma volta rápida.

Arenas e Binder, no entanto, estavam mais rápidos que o Escocês, mas Rodrigo estava apenas em 9º, com Masia (Honda Leopard) entretanto a colocar-se em frente de McPhee também.

O tempo de Suzuki de 2:04.815 era já bastante rápido, e permaneceu na fase em que, a 5 minutos do fim, todos vieram à boxe para o derradeiro ataque. Incrivelmente, a 2 minutos do fim, Suzuki estava ainda na boxe e restava ver se não tinha hipotecado a pole com a sua saída tardia para a pista.

Ogura ainda saltou para 4º com Fenati a fazer uma carga tardia e McPhee sem melhoria a baixar para 7º e a seguir para 9º, batido por Migno (Sky VR46) e Oncu.

Suzuki não foi batido, porém, e assim averbou a pole para a primeira corrida do ano!

Moto3, Qualificação 2, Top 10

1 24 T. Suzuki 2:04.815 2 25 R. Fernandez +0.008 3 75 A. Arenas +0.110 4 40 D. Binder +0.211 5 79 A. Ogura +0.250 6 5 J. Masia +0.271 7 16 A. Migno +0.314 8 53 D. Öncü +0.361 9 17 J. Mcphee +0.427 10 14 T. Arbolino +0.512