Tatsuki Suzuki, Honda SIC58, pole com 2:04.815

“Tem sido útil para nós vir da Q1 com muito ritmo, já o ano passado fiz isso várias vezes para fazer bons tempos… “

“Hoje estava com muita confiança, mas também um bocadinho nervoso, ser 1º na Qualificação é tudo muito bom, mas claro que o que conta é amanhã a corrida, amanhã é que é importante!”

“Espero conseguir vencer e trazer para casa o Troféu!”

Raul Fernandez, KTM Red Bull Ajo, 2º com 2:04.823.

“É incrível como estou motivado com esta nova equipa, tenho uma relação incrível com todos, com os mecânicos, que me dua muita confiança…”

“Estou super-contente com o resultado, embora não inteiramente contente com a Qualificação, mas todo o fim-de-semana temos trabalhado bem com o pneu de corrida…”

“Estava nervoso, a equipa estava nervosa, mas no final, estar na primeira fila é incrível!”

Albert Arenas, KTM Gaviota Angel Nieto, 3º com 2:04.917.

Estou muito contente, para mais porque o Teste aqui foi difícil… cometi um erro no ataque aos tempos que me prejudicou.”

“Desde que chegamso ao fim-de-semana da corrida, tem corrido melhor…”

“Agora, hoje, não estava vento demais, foi à mesma difícil mas agora sabemos com o que contar e talvez esteja competitivo para a corrida…”

“Estou contente com estar na primeira fila!”