Moto3, Qatar: Ogura e Salač empatados no topo A grelha de Moto3 promete muita luta este ano desporto MotoSport desporto/moto3-qatar-ogura-e-salac-empatados-no-topo_5e5d03d3cd075948ed07909d





O Teste de Moto3 no Qatar terminou com o piloto japonês e o piloto checo a fazerem exatamente a mesma volta mais rápida.

O último teste de pré-temporada para Moto3 está agora completo, e é interessante ver os tempos no topo da tabela: Ai Ogura (Honda Team Asia), que foi o mais rápido em Jerez, termina a prova com um tempo idêntico a Filip Salač (Rivacold Snipers Team.

À medida que as tabelas de tempos se definiam, Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) foi o terceiro mais rápido, apenas a 0,024 s da volta rápida, com Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) a completar um top 4 dividido por apenas 0,036 de segundo.

Foi quase uma sessão de qualificação ridícula para terminar a prova, com muitos dos tempos mais rápidos dos pilotos a aparecerem tarde – mas o vento apanhou alguns de surpresa, incluindo Andrea Migno (Sky Racing Team VR46). Mas não houve grandes dramas, e o palco está agora preparado para a abertura da temporada.

Atrás dos quatro primeiros, incrivelmente próximos, John McPhee (Petronas Sprinta Racing) tomou o 5º lugar. O veterano escocês mais uma vez mostrou bom ritmo, com Albert Arenas (Aspar Team) e Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a seguir – e Arenas mais uma vez o mais rápido das KTM, com o mesmo homem no seu encalço. Dennis Foggia (Leopard Racing) foi o oitavo mais rápido, à frente do compatriota Celestino Vietti (Sky VR46). Deniz Öncü (KTM Red Bull Tech 3) voltou a completar o top 10 e foi o estreante mais rápido.