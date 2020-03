Moto3, Qatar: Arenas dá 100 vitórias em Grande Prémio à KTM A vitória do espanhol no GP do Qatar dá à fábrica austríaca um marco de 100 vitórias em Grandes Prémios desporto MotoSport desporto/moto3-qatar-arenas-da-100-vitorias-em-grande-_5e668f702af29a198bad147d





Graças ao esforço heróico de Albert Arenas (Team Gaviota Aspar) na corrida de Moto3 no Grande Prémio QNB do Qatar, a KTM alcançou agora 100 vitórias no total de todas as classes de Grande Prémio.

Foi a primeira vitória da KTM no Circuito Internacional de Losail desde que Jack Miller conquistou a vitória na ronda inaugural em 2014, a época de 2020 a começar de forma impressionante para a fábrica austríaca, com Tetsuta Nagashima a vencer na KTM Red Bull Ajo em Moto2 também- embora essa seja, na prática, uma Kalex com motor Triumph, ou seja, sem nada de KTM para lá das cores.

A KTM foi de força em força desde que Casey Stoner conquistou a sua primeira vitória em Grande Prémio em 2004, com o australiano a subir ao degrau de topo na Malásia para a sua segunda vitória em GP.

A primeira vitória da classe intermédia para a KTM surgiu nas mãos capazes de Hiroshi Aoyama em 2006, quando a estrela japonesa esteve no topo do Grande Prémio da Turquia depois de se defender de Hector Barberá e Andrea Dovizioso para a vitória.

A 50.ª vitória foi contada por Romano Fenati em Jerez em 2014, com 77 das 100 vitórias da KTM a ocorrer na classe de pesos-leves.

Até à data, Brad Binder é o piloto mais bem sucedido da KTM em corridas de Grande Prémio com 15 vitórias em seu nome, com Miguel Oliveira e Mika Kallio a seguir, com 12 cada.

O desafio agora? Conseguir a primeira vitória no MotoGP, que se tem afigurado mais difícil mesmo com os melhores esforços de Pol Espargaró e , desde o ano passado, Miguel Oliveira e Dani Pedrosa como piloto de testes.