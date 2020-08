Tony Arbolino foi o mais lesto na tomada de tempos do Q1, com um bom registo na frente de um pelotão de motos austríacas.

A KTM de Darryn Binder foi a primeira a ser vista nas primeiras voltas da primeira qualificação. Contudo, por pouco tempo uma vez que desde muito cedo, o italiano Tony Arbolino colocou a sua Honda privada da Rivacold Snipers Team no topo dos tempos, havendo de melhorar concecutivamente o seu tempo até ao melhor crono da sessão: 2m09,267s .

Barry Baltus e Riccardo Rossi, aos comandos de duas muito leves KTM ocupavam o segundo e terceiro lugares, no entanto as coisas mudariam nos minutos seguintes, terminando em sétimo e nono na tabela de tempos.

Aos 3 minutos e 29 segundos da sessão Arbolino faz uma rápida ida à box para o acerto final da moto, Másia e Migno aproveitam para atacar o tempo do italiano,, concluindo a curta sessão em 4º e 5º , respetivamente.

Binder terminou a sua sessão, por vontade própria ainda antes da bandeira de xadrês, mas também não precisava porque o segundo lugar bastaria para passar ao Q2.

Com o calor a começar a apertar no asfalto, no último minuto da sessão um grupo compacto de seis pilotos ainda tentou – sem sucesso – destronar Arbolino do primeiro, sendo Sérgio Garcia e Carlos Tatay a tentar o melhor registo. Os 4 primeiros terminaria separados por escassos milésimos, o que comprova a extrema competitividade das leves Moto3 – uma categoria de alto nível competitivo.

Segue-se a segunda qualificação (Q2),