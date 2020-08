A primeira qualificação (Q1) para o Grande Prémio da Áustria na categoria de Moto teve como vencedor Riccardo Rossi (Skull Rider Energy/KTM) que nos derradeiros segundos teve que se bater forte com Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3), numa sessão que desde o início pareceu ir ter um vencedor japonês.

À entrada dos últimos 10 min. Sérgio Garcia está na frente dos tempos, com Riccardo Rossi, e Stefano Nepa nas posições imediatas mas, tudo vai mudar rapidamente.

Rusey Yamanaka estabeleceu o melhor tempo à entrada para os últimos dez minutos da sessão

A 8 minutos do final, o japonês Ryusel Yamanaka com a Honda da Estrella Galicia 0,0 coloca os marcadores vermelhos em todos os sectores e estabelece o melhor tempo. Seguem-se Garcia, a 0,170s e Carlos Tatay, descendo a quarto Rossi.

A 1 minuto do final da sessão o tempo de 1m37,502 do jovem Yamanaka permanece imbatível. Com o segundo tempo de Sérgio Garcia as duas Honda da Estrella Galicia estão no topo dos tempos, mas o turco Deniz Oncu com a KTM da Tech3 sobe ao terceiro lugar, a apenas duas décimas do piloto espanhol.

Nesta altura, Tatay com a KTM da Real Avintia, tenta o melhor tempo, mas sem efeito e vai terminar a sessão em décimo primeiro; Romano Fenati também tenta o melhor tempo com a Husqvarna, mas sem qualquer efeito. A real ameaça vem da parte de Jeremy Alcoba com a Honda Gresini. O espanhol sobe a primeiro na frente de Nepa e Garcia, contudo, a verdadeira luta pelos dois melhores tempos é entre italianos e japoneses.

Ayumu Sasaki com a KTM Tech3 ficou a 0,079 segundos do tempo de Riccardo Rossi

Nos últimos segundos do TL3, Riccardo Rossi e Ayumu Sasaki disputam o melhor tempo, que fica para o italiano: 1m37.032s. Sasaki é segundo, seguido de Alcoba, Oncu e Nepa.