Pode ainda haver um longo caminho a percorrer na Moto3 esta temporada, mas isso não impediu a Gresini Racing de planear o futuro, uma vez que já conseguiu assegurar Jeremy Alcoba para a temporada de 2021.

O espanhol, que ocupa atualmente o 12.º lugar do Campeonato, inicialmente juntou-se à Gresini Racing em 2019 como suplente do atual companheiro de equipa Gabriel Rodrigo em Spielberg e Silverstone quando ainda corria no CEV.

Na sua época de estreia em 2020, o jovem de 18 anos colocou-se em disputa pelo prémio de ‘Rookie of the Year’, depois de uma impressionante exibição, tendo acumulado 30 pontos até agora.

Jeremy Alcoba ficou encantado com a notícia, levando o Instagram a dizer que estava “encantado e entusiasmado por continuar com esta grande família onde me senti muito confortável e feliz.”.

Acrescentou:

“Estou absolutamente radiante pelo facto de uma equipa como a Gresini Racing ter optado por apostar em mim para o próximo ano também. Devo admitir que é “libertador”, pois agora posso andar com menos pressão, pelo menos deste ponto de vista. É óbvio que este primeiro ano é uma experiência de aprendizagem: estamos a trabalhar bem e as coisas estão a correr bem, mas em 2021 vamos tentar elevar um pouco a fasquia, mesmo que esta temporada encurtada não esteja a ajudar a preparação da próxima.”

Enquanto o team manager Fausto Gresini também expressou o seu apoio ao acordo:

“Devo admitir que o Jeremy é um piloto talentoso e muito metódico de um lado e um tipo muito simpático do outro, o que é algo que nem sempre pode ser dado como certo. Os resultados até agora em 2020, numa categoria tão difícil e competitiva como a classe de quarto de litro, estão a apoiar a escolha que fizemos para investir nele e a extensão do contrato para 2021 foi uma pura formalidade. Estou absolutamente convencido de que o potencial do Jeremy é enorme, e espero que ele possa ser parte integrante dos nossos planos desportivos durante muito tempo.”