O argentino continua no topo das tabelas antes da qualificação, mas Celestino Vietti reduziu a vantagem de Gabriel Rodrigo para apenas 0,037 ao ser o mais rápido na última sessão livre terminada há minutos.

Gabriel Rodrigo, de Kömmerling Gresini, continua a ser o homem a bater em Moto3 graças à sua volta mais rápida de sempre, na sexta-feira de manhã, mas a vantagem do argentino foi reduzida de quatro décimas para apenas 0,037 de segundo por Celestino Vietti da Sky VR46 antes da qualificação da tarde.

Rodrigo foi um dos únicos três dentro do top 14 que não conseguiu melhorar no tempo de volta de sexta-feira, com o homem da Gresini de facto um segundo mais lento do que ontem.

Os outros dois foram o companheiro de equipa da Kömmerling Gresini Jeremy Alcoba, o atual campeão do mundo júnior de Moto3, que terminou em 10º lugar, e Kaito Toba, da KTM Red Bull Ajo, que conseguiu agarrar-se a um lugar na Q2 ao terminar em 14º, apesar de uma queda na rápida Curva 12, a dez minutos do fim da sessão.

O segundo mais rápido e mesmo colado a Rodrigo antes da qualificação é o Rookie do Ano de 2019, Vietti.

O italiano saiu do Pitlane com oito minutos de sessão ao lado do colega de equipa Andrea Migno e fez maravilhas com a dupla a evitar o trânsito para chegarem a segundo e terceiro nas tabelas combinadas.

Raul Fernandez, da KTM Red Bull Ajo, fez uma ligeira melhoria para se manter dentro dos cinco primeiros lugares do quarto lugar, antes de ser eliminado pelo vencedor do Grande Prémio do Qatar, Albert Arenas (Team Gaviota Aspar).

Tatsuki Suzuki, da SIC58 Squadra Corse, terminou em sexto lugar nas tabelas de tempos, depois de uma queda na Curva 2 nos instantes finais, enquanto o colega de equipa, e vencedor do Grande Prémio de Espanha do ano passado, Niccolò Antonelli, ficou em 16º.

Além disso, Filip Salac foi a única máquina da Rivacold Snipers dentro do top 14, depois do colega de equipa Tony Arbolino ter falhado a Q2, também na 15ª posição.

A completar o top 10 ficaram John McPhee, da Petronas Sprinta, Stefano Nepa, da Gaviota Aspar, e o já referido Alcoba.

Com muitos grandes nomes na Q1, a luta para entrar no top 4 e juntar-se à caça da segunda pole position do ano tem lugar às 11:35 de hoje, antes da Q2 que começa às 12:00.