Já vimos várias vezes Suzuki ser rápido nos treinos e depois atrapalhar-se na corrida. O regresso das Moto3 a Jerez foi mais ume exemplo, com o Japonês a sair da pole para liderar, seguido de Migno e Fernandez, mas a perder terreno a seguir.

Com McPhee a recuperar até 6º, Arbolino sai de pista e salva-se de uma queda na relva não se sabe bem como, agora é Vietti na liderança, logo seguido do colga de equipa da VR46 Migno e dum grupo com Arbolino, Migno, Arenas, Rodrigo e Fernandez,

Poucas voltas volvidas, Suzuki encontra-se já em 7º e a 8 voltas do final, Arenas vem liderar, agora com Darren Binder a 0,184s e Arbolino e McPhee logo atrás..,

Uma volta depois, Vietti vem passar McPhee e de repente, Arbolino e Binder passam Arenas quando faltam 5 voltas para a bandeira.

Arbolino tem Binder a 1 décima, e até ao 10º Migno nem há um segundo, pelo que tudo pode ainda acontecer.

Atrás, Ogura aparece agora em 6º e mais abaixo, Rodrigo luta com Alcoba, que chega a 10º a 4 voltas do fim.

Logo a seguir, é McPhee, numa manobra bem calculada, que chega ao comando, mas tem Arbolino a apenas 66 milésimas, e outros três pilotos a meio segundo, Vietti, Arenas e Binder.

Na volta seguinte, já é Arbolino, depois McPhee de novo, e enquanto Ogura chega a 4º, Arenas, agora terceiro, pode ser o mais perigoso nas últimas curvas!

Estamos na última volta e McPhee cai e é passado por Arenas e Arbolino, que toma o comando, agora é Arenas de novo, que ganha sobre Ogura por 0,340!