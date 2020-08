Uma corrida de cortar a respiração, Albert Arenas foi o primeiro líder, mas a partir da 5ª volta Dennis Foggia agarrou o primeiro lugar para o não mais perder e fazer soar o hino italiano em Brno.

Albert Arenas é o primeiro líder, seguido por Arbolino, Suzuki e Ogura. Só depois vem Raul Fernandez, que vai subir a terceiro. Na segunda volta o espanhol é a sombra de Arbolino, ultrapassa o italiano mas este recupera o segundo lugar,

Uma volta depois todos estão em cima do líder Arena, Suzuki sobe a segundo,

Muito bem todo o fim de semana, Dennis Foggia passa Fernandez e sobe ao quarto lugar, depois terceiro, depois segundo quando Suzuki alarga a trajetória para evitar uma queda… o italiano está diabólico! Na frente, Arenas aguenta as investidas, segura a posição de líder mas por pouco tempo.

À 5ª volta o jovem italiano de 19 anos – que já vimos brilhar no Estoril – assume a liderança da Moto3 com a moto da Leopard. Ogura, Arenas e Fernandez são a sombra de Foggia. Uma volta depois Suzuki quando ocupava o quarto lugar, McPhee vem subido na classificação e sobe a quarto com a outra moto da Leopard.

Estamos a 8 voltas do final e as coisas aquecem ainda mais! De um grupo compacto de 10 pilotos vai sair o vencedor. Foggia é o líder do grupo na frente de Arbolino, Masia, McPhee e Arenas.

Faltam três voltas para a bandeira de xadres. De forma inteligente Foggia ganha uma ligeira vantagem de 0,207s .Masia que ia em segundo vê a frente fugir e cai na gravilha. A 1 volta e meio do final a vantagem de Foggia foi anulada, Ogura, Arenas e Antonelli (uma surpresa depois de um apagado fim de semana) colam-se ao italiano, mas Foggia distancia-se nos derradeiros metros e passa isolado na bandeira de xadrês,

Brilhante triunfo. No pódio vão estar ao lado de Dennis Foggia (1º / Gresini Honda), o espanhol Albert Arenas (Team Aspar KTM) e o japonês Ai Ogura (Honda Team Asia). Antonelli, McPhee e Fernandez fecham a classificação dos cinco primeiros.