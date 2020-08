Com a temperatura a subir e a aderência ao asfalto a diminuir, Gabriel Rodrigo permaneceu no topo da tabela de tempos de Moto3, numa segunda sessão marcada por numerosas quedas.

Na anterior sessão, o argentino da Honda Gresini foi quatro décimos de segundo mais rápido do que a volta mais rápida vista conseguida no TL2 por Raul Fernandez, com a moto da Red Bull KTM Ajo. Ao final da manhã, apenas dois dos 14 pilotos mais rápidos logravam baixar os seus tempos.

O britânico John McPhee foi o primeiro a liderar a tabela de tempos e manteve-se como líder da sessão até 14 minutos do final de sessão, altura em que o espanhol Raul Fernandez assumiu o melhor tempo. O seu companheiro de equipa Kaito Toba não desfrutou da mesma sorte. Caiu na Curva 10 de Brno, mas no combinado das duas sessões de treinos livres foi o segundo mais rápido à frente de Fernandez.

Atrás dos pilotos da Red Bull Ktm Ajo, mais dois companheiros de equipa ocuparam a quarta e quinta posições, o italiano Dennis Foggia e o espanhol Jaume Masia, com a cores da Leopard Racing Honda.

Desapontante, a prestação de Albert Arenas que venceu as duas primeiras jornadas do campeonato (Losail e Jerez), uma vez que não conseguiu levar a KTM do Team Aspar a melhor que um oitavo lugar no combinado das duas sessões de livres (TL1 e TL2).

O sexto na classificação combinada graças à sua volta de FP1 foi Ayumu Sasaki, da Red Bull KTM Tech 3, mas o piloto japonês foi outro homem a sofrer um acidente na Curva 10, felizmente sem consequências.

A completar os dez primeiros ficou Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team), o líder do campeonato de Moto3 Albert Arenas, John McPhee (Petronas Sprinta Racing) e Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team).

Top 10 (TL1 e TL2)

1. Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) – 2:08.612

2. Kaito Toba (Red Bull KTM Ajo) + 0,106

3. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) + 0,227

4. Dennis Foggia (Leopard Racing) + 0,511

5. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0,752

6. Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) + 0,817

7. Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) + 0,850

8. Albert Arenas (Gaviota Aspar Team) + 0,925

9. John McPhee (Petronas Sprinta Racing) + 0,954

10. Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) + 0,963