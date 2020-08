À bandeira seria mesmo Raul Fernández a fazer, mais uma vez, a pole, desta com um 1:36.277… júbilo para a KTM em casa!

Depois de uma sessão Q1 frenética, Arbolino, McPhee e Masia foram os líderes no início da sessão Q2 das Moto 3, que iria definir a grelha, com Vietti, Antonelli e Fernández também por perto.

Faltava ver o que fariam Kaito Toba, Ogura e Suzuki bem como Rodrigo e Migno, que se tinham mostrado bastante rápidos durante os treinos anteriores, agora a evoluir com a pista seca.

A fila da frente chega a Arenas para lutar pela vitória amanhã

Nos últimos minutos, porém, Arenas deu um grande salto para a frente com McPhee também em terceiro na curta sessão seca, e à bandeira seria mesmo Raul Fernández a fazer, mais uma vez, a pole, desta com um 1:36.277… grande alegria para a KTM e a Red Bull no seu Grande Prémio de casa!