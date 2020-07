O Warm Up das Moto3, aproveitando uns frescos 24 graus em Jerez, mais pareceu um carrossel, com os homens da frente e alternar aquase a cada volta e muitos que não brilharam ontem a atacar para ver que tudo estava bem com as suas máquinas…

No começo, foi Carlos Tatay a liderar, seguido de Jason DuPasquier e Ai Ogura, mas minutos depois já eram homens da frente, com Jaume Masia seguido de Dennis Foggia, Rodrigo, Antonelli e McPhee.

O Escocês veio então para a frente, o seu tempo batido segundos depois por Filip Salac, só para ser Romano Fenati agora a fazer um já rápido 1:46.634, ainda a um segundo dos tempos de ontem, mas que no entanto tinha o Argentino Rodrigo a apenas 0,016s… Estabilidade? Nem pensar…

Estamos a 6 minutos do fim, e agora é Darryn Binder o mais rápido, com um tempo de 1:46.571 que ficaria, vindo Oncu juntar-se a ele em segundo a 3 minutos do final, numa sessão que tivera, até agora, 5 líderes…

Por esta altura, McPhee era já 10º e o detentor da pole, Suzuki, nem vê-lo, mas pelo menos o comandante do Campeonato Arenas aparecia também no Top 10!

Moto3, Warm Up, Top 10

1 40 D. Binder 1:46.517 2 53 D. Öncü +0.068 3 55 R. Fenati +0.117 4 2 G. Rodrigo +0.133 5 23 N. Antonelli +0.138 6 25 R. Fernandez +0.145 7 14 T. Arbolino +0.173 8 12 F. Salac +0.213 9 17 J. Mcphee +0.225 10 75 A. Arenas +0.329