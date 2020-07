Não houve momentos mortos nem hesitações, desde os primeiros segundos no Treino Livre 3, que iria determinar a ordem das Qualificações e quem seriam os 14 a avançar directamente para a Q2:Logo de início, pequenos grupos furiosos disputavam cada centímetro do traçado à procura do melhor tempo.

Tatsuki Suzuki, com ritmo recorde, saiu ao ataque e a meio da sessão, liderava com o seu 1:45.669, seguido de Arbolino, Fernández e Arenas, com John McPhee a iniciar a sua segunda saída e Salac, Binder e Rodrigo a seguir.

McPhee saltou para a frente na Honda da Petronas com 1:45.346, mas logo depois, mesmo antes do final, Andrea Migno, que estivera em 10º, atacou ainda com mais eficiência, fazendo um 1:45.165 que eclipsou o recorde anterior de Suzuki.

Nos últimos momentos Jeremy Alcoba tinha vindo para 3º e Ogura vinha colocar-se em 4º também, com outros qualificados automaticamente Fernández, Suzuki, Toba, Arbolino, Masia, Arenas, Vietti, Rodrigo, Oncu e Garcia…