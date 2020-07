É frequente os “repescados” da Q1 virem a distinguir-se na Q2, pois na prática tiveram uma sessão de treinos suplementar e vêm com andamento extra de momentos antes… neste caso, porém, não foi assim, pois desde o primeiro momento o andamento dos mais rápidos foi estonteante e seria logo Tatsuki Suzuki a liderar na Honda da SIC58, com Ogura e Rodrigo a menos de 3 décimas e depois, já a quase meio segundo, os restantes com Fernández, Arbolino e Arenas em destaque no Top 10.

Sendo uma classe onde se pode ganhar arrancando da terceira fila, senão mesmo mais detrás, vide um certo Miguel Oliveira há uns anos, nem Arenas nem o igualmente candidato a honras McPhee pareciam muito preocupados no início dos curtos 15 minutos da sessão, e Suzuki acabou mesmo por fazer a pole com o seu 1:45.410