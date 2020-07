Com os mais rápidos da Moto3 qualificados automaticamente para a Q2 e portanto ausentes, foi um pelotão estranho que se digladiou por honras na Q1, com Filip Salac, Carlos Tatay e Ayumi Sasaki a defender os ataques de Rusei Yamanaka, Yuki Kunii, Antonelli e Fenati.

Os primeiros 10 acabaram por ficar quase na ordem dao TL 3, com exceção de Darrin Binder, que apesar de andar bem ontem, falhou a Q2 e integrou este pelotão com esperanças de passar ainda à Q2, mas ficou apenas em 10º aqui também, pois Nepa e Foggia vieram também entrar no jogo.

À bandeira, ninguém tinha batido o tempo de 1:45.990 de Sasaki, que passa à Q2 com Tatay, Salac e Yamanaka.

Moto3, Q1

1 71 A. Sasaki 1:45.990 2 99 C. Tatay +0.187 3 12 F. Salac +0.390 4 6 R. Yamanaka +0.409 5 92 Y. Kunii +0.593 6 23 N. Antonelli +0.626 7 55 R. Fenati +0.909 8 82 S. Nepa +0.927 9 7 D. Foggia +0.949 10 40 D. Binder +1.153